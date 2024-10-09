Германия планирует выделить Украине дополнительные 1,4 млрд евро помощи

Министерство обороны Германии анонсировало дальнейшую масштабную поддержку Украины. Бундестаг утвердил дополнительные 400 млн евро на 2024 год, что позволит реализовать 50 проектов на общую сумму 1,4 млрд евро.
Об этом заявил начальник специального штаба по Украине генерал-майор Кристиан Фройдинг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RND.
"Только что немецкий парламент выделил нам дополнительно 400 миллионов евро только на 2024 год, что позволит нам реализовать в этом году в общей сложности 50 проектов на общую сумму 1,4 миллиарда евро", - заявил он.
Фройдинг отметил поставки систем противовоздушной обороны, танков и артиллерийских боеприпасов. Он также подчеркнул улучшение ситуации с боеприпасами.
По его словам, артиллерийское превосходство России сократилось с 8:1 весной до 3:1 на текущий момент.
В августе немецкое издание FAS сообщило, что по указанию канцлера Олафа Шольца новые запросы на финансирование помощи Украине не будут одобрены. На 2024 год уже выделено около 8 миллиардов евро для военной поддержки Украины, а бюджет на 2025 год в размере 4 миллиардов евро уже полностью распределен.
В сентябре министр обороны Германии Борис Писториус выразил надежду, что правительство сможет найти дополнительные ресурсы для продолжения поставок вооружений Украине в 2024 году.
19 сентября Германия выделила новый пакет военной помощи Украине, включающему разнообразное вооружение и оборудование.
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