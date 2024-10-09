Германия планирует выделить Украине дополнительные 1,4 млрд евро помощи

"Только что немецкий парламент выделил нам дополнительно 400 миллионов евро только на 2024 год, что позволит нам реализовать в этом году в общей сложности 50 проектов на общую сумму 1,4 миллиарда евро", - заявил он.

Фройдинг отметил поставки систем противовоздушной обороны, танков и артиллерийских боеприпасов. Он также подчеркнул улучшение ситуации с боеприпасами.

По его словам, артиллерийское превосходство России сократилось с 8:1 весной до 3:1 на текущий момент.