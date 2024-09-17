Германия может выделить дополнительные средства на оружие для Украины, - Писториус

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

По словам Писториуса, переговоры об увеличении текущего бюджета для помощи Украине на 2024 год в размере 7,5 млрд евро "многообещающими" и, скорее всего, будут завершены до конца недели.

"Тогда мы будем говорить о внушительной сумме в сотни миллионов евро", - отметил немецкий министр.

Начиная с саммита НАТО в июле этого года, Писториус предупреждал, что миллиарды, ранее предусмотренные в бюджете на военную поддержку Украины, были значительно использованы или выделены по целевому назначению. Из-за чего он несколько раз призвал публично в очередной раз увеличить бюджет на этот год.

В то же время, министр обороны Германии не ответил, сколько именно денег выделит федеральное правительство для помощи Украине. По данным издания Spiegel, Минобороны надеется получить менее полумиллиарда евро.