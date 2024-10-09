Німеччина планує виділити Україні додаткові 1,4 млрд євро допомоги

"Щойно німецький парламент виділив нам додатково 400 мільйонів євро тільки на 2024 рік, що дасть нам змогу реалізувати цього року загалом 50 проєктів на загальну суму 1,4 мільярда євро", - заявив він.

Фройдінг наголосив на постачанні систем протиповітряної оборони, танків і артилерійських боєприпасів. Він також підкреслив поліпшення ситуації з боєприпасами.

За його словами, артилерійська перевага Росії скоротилася з 8:1 навесні до 3:1 на поточний момент.