Акции оборонных компаний Германии упали после сообщения о заморозке новой помощи Украине

Акции немецких оборонных компаний упали после того, как газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAZ) сообщила, что министерство финансов не одобрит дополнительные заявки на военную помощь Украине из-за бюджетных ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Акции производителя оружия Rheinmetall упали на 3%, став крупнейшими аутсайдерами немецкого индекса голубых фишек Dax. Акции Hensoldt, производителя радаров для системы ПВО IRIS-T и производитель танковых коробок передач Renk снизились на 6% и 4% соответственно.

FAZ со ссылкой на письмо министерства финансов от 5 августа сообщила, что никаких новых запросов на финансирование для Украины не будет одобрено по просьбе канцлера Олафа Шольца.

Около 8 млрд евро уже выделено на военную помощь Украине в 2024 году, а заложенные в бюджет 4 млрд евро на 2025 год уже перекрыты.

Помощь Украине за счет замороженных российских активов

Бюджетные планы на 2024 и 2025 годы не изменились, сообщили Reuters источники в правительстве Германии. Планируемая финансовая помощь Украине будет сокращена вдвое до примерно 4 млрд евро в 2025 году, поскольку дополнительные средства из кредитного плана G7 на 50 млрд долларов должны быть доступны с ноября, сообщили источники.

Представитель Hensoldt заявил, что публикация FAS была "чрезмерно раздута" и что фирма не увидела в нем никакой негативной реакции на свой бизнес.

Правительство Германии заявило, что вместо того, чтобы тратить деньги налогоплательщиков, оно хочет использовать доходы от замороженных российских активов для дальнейшей помощи Украине в координации со своими партнерами по G7.

Переговоры по бюджету между трехпартийной коалицией Германии были сложными и длительными, поскольку крупные потребности в расходах на борьбу с изменением климата, социальные меры и инфраструктуру вступали в противоречие с закрепленными в конституции ограничениями на новый долг.

В прошлом месяце лидеры социал-демократов, зеленых и либералов согласовали проект бюджета на 481 млрд евро и только 16 августа достигли соглашения по сокращению целевого показателя дефицита.