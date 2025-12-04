Германия перебросила истребители ближе к России в рамках усиления НАТО

Германия направила в Польшу истребители Eurofighter и 150 военнослужащих, чтобы усилить безопасность восточного фланга НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.
Военно-воздушные силы Германии сообщили, что несколько истребителей Eurofighter вылетели с авиабазы Норвених на польский военный аэродром Мальборк.
Вместе с самолетами прибыло около 150 военных, среди которых пилоты, технические специалисты, логисты, охранники и военная полиция.
"Эта миссия делает еще один ценный вклад в защиту восточной части Альянса и демонстрирует поддержку Польши и НАТО", - подчеркивает инспектор Воздушных сил генерал-лейтенант Хольгер Нойманн.
Развертывание планируется до марта 2026 года и стало реакцией на недавние нарушения воздушного пространства и вторжение беспилотников-камикадзе.
В августе и сентябре 2025 года немецкие истребители уже дислоцировались на авиабазе Мальборк.
Аэродром расположен в 60 км к юго-востоку от Гданьска и 80 км от Калининграда.
Развертывание является частью постоянной стратегии НАТО по усилению восточного фланга в ответ на активизацию российской военной деятельности.
Напомним, что в 2025 году в Германии резко возросло количество случаев несанкционированного использования дронов. Зафиксировано более тысячи случаев, в частности над военно-морскими объектами Бундесвера.
Активность беспилотников наблюдалась вблизи аэропортов Брюсселя и Льежа, это вызвало сбои в авиасообщении. Начальник Генштаба армии Бельгии Фредерик Вансина приказал сбивать подозрительные дроны, но если это не угрожает людям или инфраструктуре.
Также мы писали, что 2 декабря министр внутренних дел Германии Александр Добриндт сообщил о запуске нового подразделения полиции для борьбы с дронами.