RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Германия перебросила истребители ближе к России в рамках усиления НАТО

Фото: истребитель Eurofighter Typhoon (uk.wikipedia.org)
Автор: Сергей Козачук

Германия направила в Польшу истребители Eurofighter и 150 военнослужащих, чтобы усилить безопасность восточного фланга НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

Военно-воздушные силы Германии сообщили, что несколько истребителей Eurofighter вылетели с авиабазы Норвених на польский военный аэродром Мальборк.

Вместе с самолетами прибыло около 150 военных, среди которых пилоты, технические специалисты, логисты, охранники и военная полиция.

"Эта миссия делает еще один ценный вклад в защиту восточной части Альянса и демонстрирует поддержку Польши и НАТО", - подчеркивает инспектор Воздушных сил генерал-лейтенант Хольгер Нойманн.

Развертывание планируется до марта 2026 года и стало реакцией на недавние нарушения воздушного пространства и вторжение беспилотников-камикадзе.

В августе и сентябре 2025 года немецкие истребители уже дислоцировались на авиабазе Мальборк.

Аэродром расположен в 60 км к юго-востоку от Гданьска и 80 км от Калининграда.

Развертывание является частью постоянной стратегии НАТО по усилению восточного фланга в ответ на активизацию российской военной деятельности.

 

Дроны над ЕС

Напомним, что в 2025 году в Германии резко возросло количество случаев несанкционированного использования дронов. Зафиксировано более тысячи случаев, в частности над военно-морскими объектами Бундесвера.

Активность беспилотников наблюдалась вблизи аэропортов Брюсселя и Льежа, это вызвало сбои в авиасообщении. Начальник Генштаба армии Бельгии Фредерик Вансина приказал сбивать подозрительные дроны, но если это не угрожает людям или инфраструктуре.

Также мы писали, что 2 декабря министр внутренних дел Германии Александр Добриндт сообщил о запуске нового подразделения полиции для борьбы с дронами.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОПольша