Германия перебросила истребители ближе к России в рамках усиления НАТО

Германия направила в Польшу истребители Eurofighter и 150 военнослужащих, чтобы усилить безопасность восточного фланга НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt .

Военно-воздушные силы Германии сообщили, что несколько истребителей Eurofighter вылетели с авиабазы Норвених на польский военный аэродром Мальборк.

Вместе с самолетами прибыло около 150 военных, среди которых пилоты, технические специалисты, логисты, охранники и военная полиция.

"Эта миссия делает еще один ценный вклад в защиту восточной части Альянса и демонстрирует поддержку Польши и НАТО", - подчеркивает инспектор Воздушных сил генерал-лейтенант Хольгер Нойманн.

Развертывание планируется до марта 2026 года и стало реакцией на недавние нарушения воздушного пространства и вторжение беспилотников-камикадзе.

В августе и сентябре 2025 года немецкие истребители уже дислоцировались на авиабазе Мальборк.

Аэродром расположен в 60 км к юго-востоку от Гданьска и 80 км от Калининграда.

Развертывание является частью постоянной стратегии НАТО по усилению восточного фланга в ответ на активизацию российской военной деятельности.