ua en ru
Чт, 04 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Германия перебросила истребители ближе к России в рамках усиления НАТО

Германия, Четверг 04 декабря 2025 18:23
UA EN RU
Германия перебросила истребители ближе к России в рамках усиления НАТО Фото: истребитель Eurofighter Typhoon (uk.wikipedia.org)
Автор: Сергей Козачук

Германия направила в Польшу истребители Eurofighter и 150 военнослужащих, чтобы усилить безопасность восточного фланга НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

Военно-воздушные силы Германии сообщили, что несколько истребителей Eurofighter вылетели с авиабазы Норвених на польский военный аэродром Мальборк.

Вместе с самолетами прибыло около 150 военных, среди которых пилоты, технические специалисты, логисты, охранники и военная полиция.

"Эта миссия делает еще один ценный вклад в защиту восточной части Альянса и демонстрирует поддержку Польши и НАТО", - подчеркивает инспектор Воздушных сил генерал-лейтенант Хольгер Нойманн.

Развертывание планируется до марта 2026 года и стало реакцией на недавние нарушения воздушного пространства и вторжение беспилотников-камикадзе.

В августе и сентябре 2025 года немецкие истребители уже дислоцировались на авиабазе Мальборк.

Аэродром расположен в 60 км к юго-востоку от Гданьска и 80 км от Калининграда.

Развертывание является частью постоянной стратегии НАТО по усилению восточного фланга в ответ на активизацию российской военной деятельности.

Дроны над ЕС

Напомним, что в 2025 году в Германии резко возросло количество случаев несанкционированного использования дронов. Зафиксировано более тысячи случаев, в частности над военно-морскими объектами Бундесвера.

Активность беспилотников наблюдалась вблизи аэропортов Брюсселя и Льежа, это вызвало сбои в авиасообщении. Начальник Генштаба армии Бельгии Фредерик Вансина приказал сбивать подозрительные дроны, но если это не угрожает людям или инфраструктуре.

Также мы писали, что 2 декабря министр внутренних дел Германии Александр Добриндт сообщил о запуске нового подразделения полиции для борьбы с дронами.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Польша
Новости
ЕС рассматривает радикальное решение по российским активам: FT узнало детали
ЕС рассматривает радикальное решение по российским активам: FT узнало детали
Аналитика
"Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев
Катерина Гончарова, Татьяна Пархомчук "Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев