Германия передаст Украине ракеты дальнего действия: что известно
Украина ожидает усиления дальнобойных возможностей армии. Германия согласовывает новые поставки и обсуждает стратегию поддержки на ближайшие месяцы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Anadolu Ajansi.
Германия подтвердила подготовку к передаче Украине ракет дальнего радиуса действия.
На пресс-конференции в Берлине канцлер Фридрих Мерц сообщил, что несколько месяцев идут технические консультации с Киевом и процессы уже находятся на завершающей стадии.
Он отметил: "Украинская армия будет оснащена такими системами вооружения", однако конкретика по количеству и срокам поставок не раскрывается.
По словам канцлера, это связано с выбранной тактикой, призванной усложнить России оценку реальных возможностей Украины.
"Определенная неоднозначность необходима, особенно для российской стороны", — подчеркнул он, добавив, что поддержка будет продолжена и может включать производство ракетных систем на территории Украины.
Позиция Берлина на фоне российских атак
Мерц заявил, что Россия преднамеренно бьет по гражданской энергетической инфраструктуре Украины в преддверии зимы, и охарактеризовал действия Москвы как "террористическую войну против гражданского населения".
Германия намерена усиливать украинскую систему ПВО: в следующем году Киев получит дополнительно 3 млрд евро военной помощи.
Канцлер также выразил надежду, что ЕС в ближайшее время согласует механизм использования замороженных российских активов для финансовой поддержки Украины.
Напоминаем, что Германия намерена увеличить поддержку инициативы PURL, в рамках которой союзники по НАТО закупают американское вооружение для Украины, и готовит дополнительный взнос не менее чем на 150 млн евро, чтобы ускорить поставки и расширить объемы помощи.
Отметим, что администрация Дональда Трампа согласовала потенциальную сделку по продаже Германии зенитных ракет на сумму около 3,5 млрд долларов, что рассматривается как часть усилий Берлина по усилению собственной противовоздушной обороны и дальнейшему укреплению военных возможностей страны.