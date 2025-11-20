Германия передаст Украине ракеты дальнего действия: что известно

Украина ожидает усиления дальнобойных возможностей армии. Германия согласовывает новые поставки и обсуждает стратегию поддержки на ближайшие месяцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Anadolu Ajansi .

Германия подтвердила подготовку к передаче Украине ракет дальнего радиуса действия.

На пресс-конференции в Берлине канцлер Фридрих Мерц сообщил, что несколько месяцев идут технические консультации с Киевом и процессы уже находятся на завершающей стадии.

Он отметил: "Украинская армия будет оснащена такими системами вооружения", однако конкретика по количеству и срокам поставок не раскрывается.

По словам канцлера, это связано с выбранной тактикой, призванной усложнить России оценку реальных возможностей Украины.

"Определенная неоднозначность необходима, особенно для российской стороны", — подчеркнул он, добавив, что поддержка будет продолжена и может включать производство ракетных систем на территории Украины.

Позиция Берлина на фоне российских атак

Мерц заявил, что Россия преднамеренно бьет по гражданской энергетической инфраструктуре Украины в преддверии зимы, и охарактеризовал действия Москвы как "террористическую войну против гражданского населения".

Германия намерена усиливать украинскую систему ПВО: в следующем году Киев получит дополнительно 3 млрд евро военной помощи.

Канцлер также выразил надежду, что ЕС в ближайшее время согласует механизм использования замороженных российских активов для финансовой поддержки Украины.