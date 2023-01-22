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Германия обещает "не терять времени даром" в продвижении танков для Украины

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Берлин, Воскресенье 22 января 2023 05:35
Германия обещает "не терять времени даром" в продвижении танков для Украины Фото: Борис Писториус, министр обороны Германии (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Германия не будет терять времени и продолжит тесный диалог с союзниками по поставкам танков для Украины.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild, об этом заявил новый министр обороны ФРГ Борис Писториус.

В то же время министр ушел от прямого ответа на вопрос о поставках Киеву немецких танков Leopard 2

"Мы ведем очень тесный диалог по этому вопросу с нашими международными партнерами, прежде всего с США. Чтобы быть максимально подготовленными к возможным решениям, в пятницу я поручил своей команде тщательно все изучить, чтобы в случае возникновения каких-либо обстоятельств мы не теряли времени даром", - заявил министр.

Напомним, западные союзники пока не пришли к соглашению о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2 на встрече в формате "Рамштайн" 20 января.

Также ранее мы писали, что Германия готова ускорить продвижение по танкам Leopard 2, если будут соответствующие договоренности с союзниками.

Кипр заявил о готовности отправить Украине танки Т-80У советского производства в обмен на немецкие Leopard. На вооружении Кипра есть около 82 таких танков.

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