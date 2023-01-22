Німеччина обіцяє "не гаяти часу" у просуванні танків для України

Німеччина не гаятиме часу і продовжить тісний діалог із союзниками щодо постачання танків для України.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild , про це заявив новий міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

Водночас міністр уникнув прямої відповіді на запитання про постачання Києву німецьких танків Leopard 2

"Ми ведемо дуже тісний діалог з цього питання з нашими міжнародними партнерами, насамперед із США. Щоб бути максимально підготовленими до можливих рішень, у п'ятницю я доручив своїй команді ретельно все вивчити, щоб у разі виникнення будь-яких обставин ми не втрачали часу", - заявив міністр.

Нагадаємо, західні союзники поки не дійшли згоди про надання Україні основних бойових танків Leopard 2 на зустрічі у форматі "Рамштайн" 20 січня.

Також раніше ми писали, що Німеччина готова прискорити рух танків Leopard 2, якщо будуть відповідні домовленості з союзниками.

Кіпр заявив про готовність надіслати Україні танки Т-80У радянського виробництва в обмін на німецькі Leopard. На озброєнні Кіпру є близько 82 таких танків.

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