Кипр готов отправить Украине танки Т-80У в обмен на немецкие Leopard, - СМИ

Кипр заявил о готовности отправить Украине танки Т-80У советского производства в обмен на немецкие Leopard. На вооружении Кипра есть около 82 таких танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Army Recognition.

По данным издания, весной американское правительство попросило Кипр предоставить Украине советскую технику, имеющуюся в запасе. Речь идет о зенитно-ракетных комплексах ТОР-М1 и С-300, а также танках Т-80У, БМП-3, истребителях Ми-35 и вертолетах. Кипр ответил правительству Германии, что готов отдать советские танки в обмен на Leopard 2. У Шольца пока не дали ответа.

В Кипре хотят, чтобы танки поступали из дружеской Греции, уже имеющей их на вооружении. В греческом арсенале 170 Leopard 2A и 183 единицы Leopard 2A4GR, выпущенные в 1980-х годах, но сейчас они в процессе модернизации.

Греция в свою очередь хочет получить более новые Leopard 2 в обмен, чтобы избежать истощения своей армии на фоне обострения с Турцией.

Кипр имеет около 82 танков Т-80У. Это усовершенствованная версия Т-80, обладающая модернизированной башней, динамической защитой "Контакт-5", улучшенный прицел и оснащенная противотанковым ракетным комплексом 9М119 "Свир".

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Словакия и Чехия готовы передать Украине танки Leopard, которые получили в рамках "кольцевого обмена" от Германии.

Однако позже в Чехии опровергли эту информацию и добавили, что данный вопрос не обсуждали на встрече "Рамштайн".

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