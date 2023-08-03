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Не видит необходимости. Министр обороны Германии против передачи Украине ракет Taurus

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Четверг 03 августа 2023 16:35
Не видит необходимости. Министр обороны Германии против передачи Украине ракет Taurus Фото: министр обороны Германии выступил против передачи Украине ракет Taurus (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Передача Украина дальнобойных ракет Taurus не является приоритетом для Германии, поскольку в этом якобы нет необходимости.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

Чиновник отметил, что ракеты Taurus обладают особой дальностью (до 500 километров), поэтому "опасения очевидны".

Писториус также напомнил, что Соединенные Штаты Америки до сих пор не решились предоставлять украинским военным крылатые ракеты.

По его словам, Германия "является лидером" в передаче Украине средств противовоздушной обороны, инженерной и бронированной техники, а также в проведении учений.

"Это наш приоритет номер один, наша основная компетенция", - добавил глава немецкого Минобороны.

Писториус рассказал, что именно поэтому "не видит насущной необходимости" в поставках дальнобойных ракет.

Taurus для Украины

Напомним, еще несколько месяцев назад один из депутатов Бундестага призвал передать Украине дальнобойные ракеты Taurus для защиты от российского вторжения. Это произошло на фоне решения Британии предоставить ВСУ ракеты Storm Shadow, которые способны уничтожать цели на расстоянии более 250 километров.

Позже в СМИ появилась информация, что Киев официально запросил у Берлина поставки таких ракет, но власти ФРГ не решились на передачу.

Недавно немецкие журналисты писали, что в немецком правительстве и парламенте растет поддержка передачи Украине ракет Taurus.

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