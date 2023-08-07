Бьют на 500 км. Что известно о ракетах Taurus и получит ли их Украина

Высокоточные немецкие ракеты Taurus позволят ВСУ поражать цели глубоко за линией фронта и будут большой проблемой для ПВО российских оккупантов. Вопрос их передачи Украине может решиться в Бундестаге в ближайшее время.

Подробнее о характеристиках ракеты Taurus и как она может повлиять на ход боевых действий – в материале РБК-Украина ниже.

"Лед тронулся": получит ли Украина Taurus?

В правительстве Германии уже несколько месяцев продолжается дискуссия о ракетах Taurus для Украины.

После решения Британии передать ВСУ ракеты Storm Shadow дальностью 250 км, один из депутатов Бундестага весной призвал начать поставки немецких дальнобойных ракет Taurus с радиусом до 500 км. Украина официально обращалась к Германии с запросом на данный вид вооружения, но получила отказ.

3 августа министр обороны Борис Писториус заявил, что передача Украине ракет Taurus не является приоритетом, и в этом нет необходимости. При этом он упомянул США, которые все еще не решились на поставки дальнобойных ракет ATACMS.

Как писало издание Bild, один из аргументов, почему Берлин отказывается поставить Taurus, – опасения, что ВСУ будут использовать эти ракеты для ударов по территории РФ.

При этом среди депутатов Бундестага в последние недели растет поддержка передачи этих дальнобойных ракет. В правящей Социал-демократической партии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца изменили свою позицию и выступили за поставки Taurus Украине.

Кроме того, сегодня глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев сообщил, что "лед тронулся" – депутаты Бундестага достигли согласия по передаче Украине дальнобойных ракет Taurus. Теперь ожидается официальное решение.

Известно, что у Бундесвера на вооружении есть 600 систем Taurus, из которых 150 пригодны для применения.

Как ранее отметил депутат оппозиционной партии ХДС, выступающий за поставку ракет, хотя 450 из них и не работают, но могут быть модернизированы для экспорта.

Как Taurus поможет ВСУ на поле боя

Авиационную ракету Taurus называют аналогом британских Storm Shadow и французских SCALP, которые уже находятся на вооружении ВСУ.

Однако немецкая ракета имеет значительно большую дальность – до 500 км. Это позволит наносить удары по военной инфраструктуре в глубоком тылу захваченных российскими войсками территорий. Радиус поражения Taurus охватывает все оккупированные территории, включая Крым.

Сторонники передачи Taurus для ВСУ в Германии говорят, что с помощью немецких крылатых ракет украинские войска смогут преодолеть минные поля, установленные россиянами, и отвоевать территорию.

Фото: высокоточная ракета Taurus (Getty Images)

В Воздушных силах надеются на положительное решение Германии о поставках дальнобойных ракет, поскольку Украине нужно как можно больше такого оружия, как Storm Shadow, SCALP и Taurus.

"Вы видите их результаты в горящих российских складах, уничтоженных переправах, мостах. Это высокоточное дальнобойное оружие, без шансов для противника. Приближающее нашу победу. Хотелось бы еще с Storm Shadow и SCALP видеть рядом и немецкую ракету", – подчеркнул спикер ВС ВСУ Юрий Игнат.

Ранее Игнат рассказал, что особенностью вышеуказанных ракет является то, что они летят на низкой высоте и россиянам чрезвычайно трудно перехватить их обычными средствами ПВО.

Технические характеристики и особенности Taurus

Высокоточная ракета класса "воздух-земля" разработана компанией Taurus Systems GmbH – совместным предприятием MBDA Deutschland и шведской компании Saab Bofors Dynamics AB. Впервые была представлена в 2005 году.

Ракеты Taurus есть на вооружении Германии, Испании, Швеции. Экспортная версия ракеты производилась для Южной Кореи.

По информации профильного украинского издания Defence Express, носители данного типа ракеты – самолеты западного типа Tornado, Eurofighter, JAS 39 Gripen и др. Однако немецкие эксперты выражают уверенность, что Taurus можно адаптировать для истребителей Су-24, как и ракеты SCALP/Storm Shadow.

Базовая версия TAURUS KEPD 350 – авиационная дозвуковая крылатая ракета, способная поражать цели на расстоянии до 500 км. Ее вес составляет 1,4 т, длина – 5 м. Скорость полета – 0,6-0,95 маха.

Благодаря мощной боевой части типа MEPHISTO она поражает высокозащищенные и углубленные цели. БЧ имеет два заряда и способна пробивать бетонные заграждения.

Система подрыва боевой части - программируемая на воздушный или подземный подрыв. При воздушном подрыве оба заряда подрываются одновременно.

Как пишет Defence Express, БЧ Taurus можно запрограммировать на подрыв даже на конкретном этаже здания.

Передовой заряд боевой части ракеты – кумулятивный, основной заряд – фугасный. Он расположен в высокопрочном корпусе, который оптимизирован для пробивки бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом – 400 килограммов, общий вес БЧ – 480 килограммов.

В конструкции ракеты применены стелс-технологии (технология снижения заметности для радиолокационных, инфракрасных и др.средств обнаружения). Taurus имеет специфическую форму фюзеляжа, из-за которой некоторые ресурсы сравнивают ракету с "летающим каяком".

Еще одна особенность Taurus - комбинированная система наведения. Ракета может летать на большие расстояния без поддержки GPS, поскольку навигационная система включает три подсистемы:

IBN – навигация основана на изображении;

TRN – навигация по ландшафту;

MIL-GPS – глобальная система позиционирования.

Высокоточность обеспечивается автономной инерционной навигационной системой, которая периодически корректируется в полете по данным от РЛС. При приближении к цели на конечном участке полета включается инфракрасная головка самонаведения.