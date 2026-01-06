RU

Германия может отправить контингент в соседние с Украиной страны НАТО, - Мерц

Фото: Фридрих Мерц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Германия после прекращения огня в Украине может отправить в соседние с ней страны НАТО свой военный контингент.

Как передает РБК-Украина, об этом на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Мерц заверил, что Германия продолжит делать свой взнос - политический, финансовый и военный - в помощь Украине. 

"Это может включать, например, размещение войск для Украины на соседней территории НАТО после заключения перемирия", - сказал он. 

Канцлер обратил внимание, что формат и объем немецкого взноса в гарантии безопасности Украины должны утверждать немецкое правительство и Бундестаг после того, как будут установлены все указанные условия. 

"От себя и от имени Федерального правительства хочу сказать: мы принципиально ничего не исключаем", - подчеркнул Мерц.

Глава немецкого правительства уточнил, что пока что весь пакет гарантий безопасности согласован не был, хоть и существуют очень конкретные предложения. 

По его словам, в рамках гарантий безопасности необходимо совмещение двух подходов - размещение войск в Украине и размещение дополнительных войск в соседних с Украиной странах, которые могут быть задействованы в случае новой агрессии со стороны России. 

"Речь идет не только о военной поддержке Украины. Речь идет о военной поддержке мира и свобод во всей Европе. Речь идет о длительном сохранении политического порядка мира и свободы на всем европейском континенте. Мы его всегда защищали", - сказал Мерц.

Отправка войск в Украину

Напомним, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц уклонялся от ответа на вопрос о том, готов ли он отправить контингент в Украину для обеспечения режима прекращения огня.

При этом некоторые немецкие политики уже открыто заявили о том, что Берлин должен пойти на такой шаг.

