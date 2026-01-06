UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Німеччина може відправити контингент у сусідні з Україною країни НАТО, - Мерц

Фото: Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Німеччина після припинення вогню в Україні може відправити в сусідні з нею країни НАТО свій військовий контингент.

Як передає РБК-Україна, про це на прес-конференції за підсумками зустрічі "коаліції охочих" заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Мерц запевнив, що Німеччина продовжить робити свій внесок - політичний, фінансовий і військовий - у допомогу Україні.

"Це може включати, наприклад, розміщення військ для України на сусідній території НАТО після укладення перемир'я", - сказав він.

Канцлер звернув увагу, що формат і обсяг німецького внеску в гарантії безпеки України мають затверджувати німецький уряд і Бундестаг після того, як буде встановлено всі зазначені умови.

"Від себе і від імені Федерального уряду хочу сказати: ми принципово нічого не виключаємо", - підкреслив Мерц.

Глава німецького уряду уточнив, що поки що весь пакет гарантій безпеки узгоджено не було, хоч і існують дуже конкретні пропозиції.

За його словами, в рамках гарантій безпеки необхідне поєднання двох підходів - розміщення військ в Україні та розміщення додаткових військ у сусідніх з Україною країнах, які можуть бути задіяні в разі нової агресії з боку Росії.

"Йдеться не тільки про військову підтримку України. Йдеться про військову підтримку миру і свобод у всій Європі. Йдеться про тривале збереження політичного порядку миру і свободи на всьому європейському континенті. Ми його завжди захищали", - сказав Мерц.

Відправлення військ в Україну

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц ухилявся від відповіді на запитання про те, чи готовий він відправити контингент в Україну для забезпечення режиму припинення вогню.

При цьому деякі німецькі політики вже відкрито заявили про те, що Берлін має піти на такий крок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Фрідріх МерцДопомога УкраїніВійна в УкраїніГарантії безпеки