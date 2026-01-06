Німеччина може відправити контингент у сусідні з Україною країни НАТО, - Мерц

Мерц запевнив, що Німеччина продовжить робити свій внесок - політичний, фінансовий і військовий - у допомогу Україні.

"Це може включати, наприклад, розміщення військ для України на сусідній території НАТО після укладення перемир'я", - сказав він.

Канцлер звернув увагу, що формат і обсяг німецького внеску в гарантії безпеки України мають затверджувати німецький уряд і Бундестаг після того, як буде встановлено всі зазначені умови.

"Від себе і від імені Федерального уряду хочу сказати: ми принципово нічого не виключаємо", - підкреслив Мерц.

Глава німецького уряду уточнив, що поки що весь пакет гарантій безпеки узгоджено не було, хоч і існують дуже конкретні пропозиції.

За його словами, в рамках гарантій безпеки необхідне поєднання двох підходів - розміщення військ в Україні та розміщення додаткових військ у сусідніх з Україною країнах, які можуть бути задіяні в разі нової агресії з боку Росії.

"Йдеться не тільки про військову підтримку України. Йдеться про військову підтримку миру і свобод у всій Європі. Йдеться про тривале збереження політичного порядку миру і свободи на всьому європейському континенті. Ми його завжди захищали", - сказав Мерц.