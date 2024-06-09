Германия, Италия и Испания боятся отправлять инструкторов в Украину, - Welt

Франция разослала ряду западных стран предложение присоединиться к коалиции по отправке военных инструкторов в Украину. Однако Германия, Италия и Испания боятся такой идеи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Welt .

Немецкое правительство проигнорировало предложение Франции, узнало Welt. В Берлине заявляют, что ни одно письмо-приглашение в немецкое министерство обороны не поступало. По данным Welt, не только Германия против идеи Парижа.

Европейские дипломаты сообщили Welt, что большинство стран ЕС были бы против отправки военных инструкторов на территорию Украины. Например, Германия, Италия и Испания опасаются, что такой шаг может представлять собой "значительный риск эскалации" и вовлечь Запад в войну с РФ.