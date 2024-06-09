Германия, Италия и Испания боятся отправлять инструкторов в Украину, - Welt
Франция разослала ряду западных стран предложение присоединиться к коалиции по отправке военных инструкторов в Украину. Однако Германия, Италия и Испания боятся такой идеи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Welt.
Немецкое правительство проигнорировало предложение Франции, узнало Welt. В Берлине заявляют, что ни одно письмо-приглашение в немецкое министерство обороны не поступало. По данным Welt, не только Германия против идеи Парижа.
Европейские дипломаты сообщили Welt, что большинство стран ЕС были бы против отправки военных инструкторов на территорию Украины. Например, Германия, Италия и Испания опасаются, что такой шаг может представлять собой "значительный риск эскалации" и вовлечь Запад в войну с РФ.
В то же время, как рассказал Welt, в европейских дипломатических кругах признают, что с военной точки зрения бесспорно есть веские причины учить украинских военных в Украине, чтобы обучение отвечало потребностям ВСУ, а солдатам не приходилось покидать свою страну.
Коалиция инструкторов для Украины
В конце мая СМИ узнали о планах французского президента Эммануэля Макрона создать коалицию стран, готовых вместе с Францией отправить своих военных инструкторов в Украину. Ожидалось, что Макрон объявит об этом на этой неделе.
Но во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 7 июня, Макрон лишь заявил, что действительно хочет вместе с партнерами организовать такую коалицию, но говорить об отправке инструкторов в Украину он пока не готов.
СМИ рассказывали, что перед этим Макрон предлагал президенту США присоединиться к его инициативе. Но тот отказал.
Об отсутствии планов отправлять своих инструкторов в Украину заявлял и министр обороны Германии Борис Писториус.
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