Рассматривает ли Германия отправку военных в Украину: ответ Писториуса
Германия не планирует отправлять своих военных в Украину. Немецкие власти не обсуждают такой вопрос.
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Писториус участвовал в правительственных слушаниях в Бундестаге. Депутат от праворадикальной партии "Альтернатива для Германии" Рюдигер Лукассен поинтересовался у него, проинформировано ли немецкое правительство о дебатах насчет отправки военных в Украину в ЕС и Франции и рассматривают ли такую возможность чиновники в Германии.
"Ответ на ваши вопросы - нет и нет", - подчеркнул глава Минобороны.
Что предшествовало
Стоит заметить, что впервые вопрос отправки западных войск в Украину поднял президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что такую возможность нельзя исключать.
При этом несколько недель назад главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о решении Франции отправить военных инструкторов в Украину. В Минобороны Франции уточнили, что вопрос все еще находится на стадии обсуждения.
Позже в СМИ появилась информация, что президент Эммануэль Макрон хочет создать коалицию военных инструкторов в Украине для обучения украинских защитников.
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