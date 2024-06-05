ua en ru
Ср, 05 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Рассматривает ли Германия отправку военных в Украину: ответ Писториуса

Берлин, Среда 05 июня 2024 17:14
UA EN RU
Рассматривает ли Германия отправку военных в Украину: ответ Писториуса Фото: Борис Писториус, глава Минобороны Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Германия не планирует отправлять своих военных в Украину. Немецкие власти не обсуждают такой вопрос.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Писториус участвовал в правительственных слушаниях в Бундестаге. Депутат от праворадикальной партии "Альтернатива для Германии" Рюдигер Лукассен поинтересовался у него, проинформировано ли немецкое правительство о дебатах насчет отправки военных в Украину в ЕС и Франции и рассматривают ли такую возможность чиновники в Германии.

"Ответ на ваши вопросы - нет и нет", - подчеркнул глава Минобороны.

Что предшествовало

Стоит заметить, что впервые вопрос отправки западных войск в Украину поднял президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что такую возможность нельзя исключать.

При этом несколько недель назад главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о решении Франции отправить военных инструкторов в Украину. В Минобороны Франции уточнили, что вопрос все еще находится на стадии обсуждения.

Позже в СМИ появилась информация, что президент Эммануэль Макрон хочет создать коалицию военных инструкторов в Украине для обучения украинских защитников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Помощь Украине Военная помощь Война в Украине
NEWS
C-300 уже не бьет по Харькову? Как разрешение Запада на удары по РФ подкинуло проблем оккупантам
C-300 уже не бьет по Харькову? Как разрешение Запада на удары по РФ подкинуло проблем оккупантам
DAILY
"Чтобы запомнили не зэком". Почему заключенные идут на фронт и какой будет их служба
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Чтобы запомнили не зэком". Почему заключенные идут на фронт и какой будет их служба