Рассматривает ли Германия отправку военных в Украину: ответ Писториуса

Германия не планирует отправлять своих военных в Украину. Немецкие власти не обсуждают такой вопрос.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Писториус участвовал в правительственных слушаниях в Бундестаге. Депутат от праворадикальной партии "Альтернатива для Германии" Рюдигер Лукассен поинтересовался у него, проинформировано ли немецкое правительство о дебатах насчет отправки военных в Украину в ЕС и Франции и рассматривают ли такую возможность чиновники в Германии. "Ответ на ваши вопросы - нет и нет", - подчеркнул глава Минобороны.