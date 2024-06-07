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Макрон предлагал США отправить в Украину инструкторов, Байден не захотел, - Politico

Париж, Пятница 07 июня 2024 10:45
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Макрон предлагал США отправить в Украину инструкторов, Байден не захотел, - Politico Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил американскому лидеру Джо Байдену отправить в Украину военных инструкторов. Но последний отказал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как отмечает издание, соответствующее предложение Макрон сделал Байдену во время недавнего разговора.

Он предложил США направить в Украину военных инструкторов для обучения украинских войск в зоне боевых действий. Это предложение Макрон лоббировал и раньше.

По данным Politico, президент США не поддержал идею французского лидера. По словам двух людей, знакомых с разговором, Байден выразил обеспокоенность потенциальными последствиями отправки войск из любой страны НАТО туда, где они могут оказаться на линии огня и привести к эскалации конфликта.

Что предложил Макрон

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможность отправки западных войск в Украину. Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Франция выразила готовность направить военных инструкторов в Украину для обучения ВСУ.

Франция в свою очередь заявила, что решение еще не принято окончательно. Россия пригрозила Франции, если все же решится отправить инструкторов в Украину.

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Франция Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Эммануэль Макрон
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