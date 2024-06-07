Макрон предлагал США отправить в Украину инструкторов, Байден не захотел, - Politico

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как отмечает издание, соответствующее предложение Макрон сделал Байдену во время недавнего разговора.

Он предложил США направить в Украину военных инструкторов для обучения украинских войск в зоне боевых действий. Это предложение Макрон лоббировал и раньше.

По данным Politico, президент США не поддержал идею французского лидера. По словам двух людей, знакомых с разговором, Байден выразил обеспокоенность потенциальными последствиями отправки войск из любой страны НАТО туда, где они могут оказаться на линии огня и привести к эскалации конфликта.