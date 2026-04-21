Кремль выбрал цели в Германии? Посла РФ срочно вызвали в Берлине "на ковер"

Германия вызвала российского посла из-за "прямых угроз" в адрес объектов на территории страны. Берлин расценивает действия Москвы как попытку подорвать поддержку Украины и внести раскол в европейское единство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Al Jazeera .

Министерство обороны России обнародовало перечень из 21 компании, которые, якобы, являются "дочками" украинских оборонных предприятий или поставляют критические компоненты для ВСУ. В Москве намекнули на "ответные меры".

В дипломатическом ведомстве Германии подчеркнули, что давление со стороны Кремля не изменит курс страны.

"Наш ответ четкий: нас не запугают. Такие угрозы и все формы шпионажа в Германии абсолютно неприемлемы", - говорится в сообщении министерства иностранных дел в социальных сетях.

Власти Германии считают такие шаги РФ элементом гибридной войны. Российское посольство ситуацию пока не комментировало.

Что известно о "списке РФ"

Кремль добавил в список по меньшей мере три немецкие фирмы, которые занимаются производством и поставкой БПЛА. Также в Москве обнародовали адреса и координаты этих предприятий. Москва фактически намекнула на возможность ударов или диверсий на этих локациях.

"Европейская общественность должна не только четко понимать глубинные причины угроз своей безопасности, но и знать адреса, а также местонахождение "украинских" и "совместных" компаний, производящих беспилотники и их компоненты для Украины, в своих странах", - заявило российское министерство.