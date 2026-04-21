Кремль выбрал цели в Германии? Посла РФ срочно вызвали в Берлине "на ковер"
Германия вызвала российского посла из-за "прямых угроз" в адрес объектов на территории страны. Берлин расценивает действия Москвы как попытку подорвать поддержку Украины и внести раскол в европейское единство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Al Jazeera.
Министерство обороны России обнародовало перечень из 21 компании, которые, якобы, являются "дочками" украинских оборонных предприятий или поставляют критические компоненты для ВСУ. В Москве намекнули на "ответные меры".
В дипломатическом ведомстве Германии подчеркнули, что давление со стороны Кремля не изменит курс страны.
"Наш ответ четкий: нас не запугают. Такие угрозы и все формы шпионажа в Германии абсолютно неприемлемы", - говорится в сообщении министерства иностранных дел в социальных сетях.
Власти Германии считают такие шаги РФ элементом гибридной войны. Российское посольство ситуацию пока не комментировало.
Что известно о "списке РФ"
Кремль добавил в список по меньшей мере три немецкие фирмы, которые занимаются производством и поставкой БПЛА. Также в Москве обнародовали адреса и координаты этих предприятий. Москва фактически намекнула на возможность ударов или диверсий на этих локациях.
"Европейская общественность должна не только четко понимать глубинные причины угроз своей безопасности, но и знать адреса, а также местонахождение "украинских" и "совместных" компаний, производящих беспилотники и их компоненты для Украины, в своих странах", - заявило российское министерство.
Каким странам и из-за чего угрожает Кремль
Кроме Германии Москву не устраивает, что украинские дроны активно атакуют Ленинградскую область, НПЗ и порты на этой территории. В Кремле обвиняют страны Балтии и Финляндию в "открытии неба" для Киева.
Кроме того, на балтийские страны жаловался и соратник Путина, бывший глава ФСБ Патрушев. По его словам, без ведома этих государств Украина не могла бы направить свои дроны к портам Ленинградской области.
Между тем Швеция не исключает, что оккупанты РФ уже в ближайшее время могут захватить один из островов Балтийского моря. Таким образом Кремль хочет проверить реакцию НАТО.