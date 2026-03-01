ua en ru
Наследный принц Ирана сделал жесткое заявление о смерти Хаменеи

Воскресенье 01 марта 2026 03:12
Наследный принц Ирана сделал жесткое заявление о смерти Хаменеи
Автор: Оксана Гапончук

Наследный принц Реза Пехлеви сделал историческое заявление после подтверждения смерти Хаменеи.

Об этом сообщает РБК-Украина

Сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви, который десятилетиями находится в изгнании, назвал смерть аятоллы Али Хаменеи началом "национального праздника" и фактическим концом Исламской Республики. В своем обращении он призвал силовиков немедленно перейти на сторону народа, пока для них еще не закрыта дверь в будущее.

Реза Пехлеви, который с 1979 года живет в США, отреагировал на смерть верховного лидера Ирана крайне резко. Он сравнил Хаменеи с мифическим вором Захаком - символом беспощадной тирании в персидской культуре.

"Али Хаменеи, убийца десятков тысяч храбрейших сыновей и дочерей Ирана, был стерт со страниц истории. С его смертью режим фактически пришел в упадок и вскоре будет отправлен на свалку истории", - написал принц в социальных сетях.

Ультиматум армии и полиции

Главный акцент в обращении Пехлеви сделал на силовых структурах. Он предупредил представителей КСИР, военных и полицию, что любая попытка защитить разрушающуюся систему или назначить преемника Хаменеи - это путь в никуда.

Основные тезисы ультиматума:

  • Никакой легитимности: Любой новый "преемник" не будет иметь власти и будет признан соучастником преступлений режима.

  • Последний шанс: Пехлеви прямо заявил силовикам, что сейчас - их финальный момент, чтобы присоединиться к патриотам.

  • Гарантии перехода: Принц призвал армию помочь обеспечить стабильный переход страны к свободному и процветающему будущему.

Конец эпохи или начало борьбы

Для Пехлеви смерть аятоллы - это не просто биологический факт, а точка невозврата. Он убежден, что иранский народ больше не позволит удержать власть остатками старой системы.

"Это знаменует начало нашего великого национального праздника, но это не конец пути", - подытожил он, намекая на масштабную перестройку страны, которая должна начаться уже сейчас.

