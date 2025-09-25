Германия готова поддержать план ЕС по российским активам для Украины, - Reuters

Немецкое правительство открыто к инициативе Европейского Союза по использованию замороженных российских активов в пользу Украины.

Европейский Союз предлагает перевести Украине до 200 миллиардов евро (примерно 235 миллиардов долларов), которые сейчас хранятся в бельгийском депозитарии. Взамен эти средства должны быть заменены облигациями, гарантированными ЕС.

Такой шаг должен стать источником финансирования поддержки Киева на фоне неопределенности со стороны Соединенных Штатов, которые после прихода к власти Дональда Трампа медлят с новыми обязательствами. Ожидается, что этот вопрос станет ключевым во время неформального саммита ЕС в Копенгагене на следующей неделе.

Что делал ЕС раньше

К этому времени Европейский Союз использовал только проценты, начисленные на замороженные российские активы. Эти средства были заблокированы после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года.

Изменение позиции Берлина

Германия является крупнейшей экономикой ЕС и вторым по масштабам военным партнером Украины. Ранее Берлин выражал обеспокоенность относительно юридических рисков изъятия российских активов в полном объеме.

Впрочем, на прошлой неделе министр финансов Ларс Клингбайль заявил, что правительство пересматривает свою позицию по этому сложному вопросу.