Германия готова поддержать план ЕС по российским активам для Украины, - Reuters

Берлин впервые согласился обсуждать план, открывающий Украине доступ к 200 млрд евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный источник Reuters.
Немецкое правительство открыто к инициативе Европейского Союза по использованию замороженных российских активов в пользу Украины.
Европейский Союз предлагает перевести Украине до 200 миллиардов евро (примерно 235 миллиардов долларов), которые сейчас хранятся в бельгийском депозитарии. Взамен эти средства должны быть заменены облигациями, гарантированными ЕС.
Такой шаг должен стать источником финансирования поддержки Киева на фоне неопределенности со стороны Соединенных Штатов, которые после прихода к власти Дональда Трампа медлят с новыми обязательствами. Ожидается, что этот вопрос станет ключевым во время неформального саммита ЕС в Копенгагене на следующей неделе.
К этому времени Европейский Союз использовал только проценты, начисленные на замороженные российские активы. Эти средства были заблокированы после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года.
Германия является крупнейшей экономикой ЕС и вторым по масштабам военным партнером Украины. Ранее Берлин выражал обеспокоенность относительно юридических рисков изъятия российских активов в полном объеме.
Впрочем, на прошлой неделе министр финансов Ларс Клингбайль заявил, что правительство пересматривает свою позицию по этому сложному вопросу.
Напомним, что почти 200 миллиардов евро российских активов было заморожено после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года. Большинство активов хранится в финансовом учреждении Euroclear, базирующемся в Брюсселе.
Ранее СМИ писали, что Европейская комиссия разрабатывает механизм, который позволит перевести эти 200 миллиардов евро.
Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркивал, что Европейский Союз не может конфисковать замороженные активы Российской Федерации из-за отсутствия правовой базы.
Позже Politico писало, что Европейская комиссия сделала новую "креативную" схему, чтобы направить миллиарды евро замороженных российских активов в Украину. Брюссель предлагает обменивать наличные на облигации ЕС, тем самым избегая прямой конфискации средств Москвы.