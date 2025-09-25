Німеччина готова підтримати план ЄС щодо російських активів для України, - Reuters

Німецький уряд відкритий до ініціативи Європейського Союзу щодо використання заморожених російських активів на користь України.

Європейський Союз пропонує переказати Україні до 200 мільярдів євро (приблизно 235 мільярдів доларів), які нині зберігаються у бельгійському депозитарії. Натомість ці кошти мають бути замінені облігаціями, гарантованими ЄС.

Такий крок має стати джерелом фінансування підтримки Києва на тлі невизначеності з боку Сполучених Штатів, які після приходу до влади Дональда Трампа зволікають із новими зобов’язаннями. Очікується, що це питання стане ключовим під час неформального саміту ЄС у Копенгагені наступного тижня.

Що робив ЄС раніше

До цього часу Європейський Союз використовував лише відсотки, нараховані на заморожені російські активи. Ці кошти були заблоковані після повномасштабного вторгнення Москви в Україну у лютому 2022 року.

Зміна позиції Берліна

Німеччина є найбільшою економікою ЄС і другим за масштабами військовим партнером України. Раніше Берлін висловлював занепокоєння щодо юридичних ризиків вилучення російських активів у повному обсязі.

Втім, минулого тижня міністр фінансів Ларс Клінгбайль заявив, що уряд переглядає свою позицію щодо цього складного питання.