Чемпионы Европы и другие: с кем сыграет Украина в квалификации баскетбольного ЧМ-2027

Национальная сборная Украины по баскетболу победила в своей группе пре-квалификации чемпионата мира-2027 и вышла в основной раунд отбора. Следующий этап будет состоять из двух фаз, где украинцев ждут гораздо более сильные соперники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт национальной Федерации баскетбола .

С кем сыграет Украина в первом раунде

В первом раунде европейской квалификации "сине-желтые" попали в группу А, где их соперниками станут Испания, Грузия и Дания. Матчи состоятся с ноября 2025-го по июль 2026-го.

Календарь матчей сборной Украины:

27 ноября 2025 года, Грузия - Украина

30 ноября 2025 года, Украина - Дания

27 февраля 2026 года, Украина - Испания

2 марта 2026 года, Испания - Украина

2 июля 2026 года, Украина - Грузия

5 июля 2026 года, Дания - Украина

Главный фаворит - Испания

Испания (5-е место в рейтинге ФИБА) - самый титулованный соперник украинцев. "Красная фурия" - двукратный чемпион мира и действующий чемпион Европы.

В то же время команда находится в фазе перестройки и в последнее время демонстрирует нестабильные результаты. В предыдущем отборе на ЧМ-2023 испанцы дважды переиграли Украину - 88:74 и 77:76.

Грузия - знакомый соперник

Грузия (24-е место ФИБА) стабильно выступает на Евробаскете, но без особых успехов. На ЧМ-2023 команда дошла до второго раунда, заняв 16-е место.

В прошлом отборе ЧМ грузины и украинцы обменялись домашними победами: 88:83 (в Грузии) и 79:66 в пользу "сине-желтых" - в Риге. Но в итоге соперники опередили Украину.

Дания - аутсайдер, но с амбициями

Дания (59-е место ФИБА) в последний раз играла на Евробаскете в далеком 1955 году. В пре-квалификации к ЧМ-2027 команда победила Норвегию, но дважды уступила Хорватии.

Последний раз Украина и Дания играли между собой в отборе на Евробаскет-2007, обменявшись победами: Дания выиграла дома - 90:85, а затем украинцы взяли реванш на своей площадке - 74:64.

Путь к чемпионату мира

Три лучшие команды по итогам первого раунда выйдут во второй этап отбора, где сформируют объединенную группу с тремя лучшими в квартете B (Греция, Черногория, Португалия, Румыния).

При этом результаты матчей первого этапа между командами, которые пройдут дальше, сохранятся.

Матчи второго этапа стартуют в августе 2026 года, а завершатся - в марте 2027-го.

Чемпионат мира с участием 32-х команд состоится в августе-сентябре 2027 года в Катаре.