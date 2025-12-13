ua en ru
Германия поможет Польше построить противотанковые заграждения возле границы с РФ

Суббота 13 декабря 2025 14:45
Германия поможет Польше построить противотанковые заграждения возле границы с РФ Фото: Германия поможет Польше построить противотанковые заграждения у границы с РФ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

С весны 2026 года военнослужащие Германии присоединятся к польской операции "Восточный щит" и начнут строить оборонительные сооружения возле границы с Калининградской областью РФ и Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По словам заместителя министра обороны Польши Павела Залевского, прежде всего солдаты Бундесвера будут отвечать за "создание позиций, рытье траншей, установку колючей проволоки и возведение противотанковых заграждений".

Развертывание начнется во втором квартале 2026 года и, по текущим планам, продлится до конца 2027 года. Отдельного мандата Бундестага не понадобится.

Министерство обороны пояснило, что это не считается боевым зарубежным развертыванием и "не предусматривает непосредственной угрозы военнослужащим в результате военных столкновений.

Германия уже участвует в защите Польши. С ноября 2024 года зенитные ракетные комплексы Patriot размещены в районе Жешува, а с декабря 2025 года всего в 60 километрах от Калининграда начинает дежурство немецкая авиагруппа на базе Мальборк.

Напомним, ранее мы сообщали, что Эстония начала возведение первых бетонных бункеров на юго-восточной границе с Россией в рамках Балтийской оборонительной линии.

