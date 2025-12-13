ua en ru
Сб, 13 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Німеччина допоможе Польщі побудувати протитанкові загородження біля кордону з РФ

Субота 13 грудня 2025 14:45
UA EN RU
Німеччина допоможе Польщі побудувати протитанкові загородження біля кордону з РФ Фото: Німеччина допоможе Польщі побудувати протитанкові загородження біля кордону з РФ (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

З весни 2026 року військовослужбовці Німеччини долучаться до польської операції "Східний щит" і почнуть будувати оборонні споруди біля кордону з Калінінградською областю РФ та Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

За словами заступника міністра оборони Польщі Павела Залевського, насамперед солдати Бундесверу відповідатимуть за "створення позицій, риття траншей, встановлення колючого дроту й зведення протитанкових загороджень".

Розгортання розпочнеться в другому кварталі 2026 року та, за поточними планами, триватиме до кінця 2027 року. Окремого мандата Бундестагу не знадобиться.

Міністерство оборони пояснило, що це не вважається бойовим закордонним розгортанням і "не передбачає безпосередньої загрози військовослужбовцям унаслідок військових зіткнень.

Німеччина вже бере участь у захисті Польщі. З листопада 2024 року зенітні ракетні комплекси Patriot розміщені в районі Жешува, а з грудня 2025 року лише за 60 кілометрів від Калінінграда починає чергування німецька авіагрупа на базі Мальборк.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Естонія розпочала зведення перших бетонних бункерів на південно-східному кордоні з Росією в рамках Балтійської оборонної лінії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Кордон з РФ
Новини
Зеленський: Росія застосувала понад 450 дронів і 30 ракет під час нічної атаки
Зеленський: Росія застосувала понад 450 дронів і 30 ракет під час нічної атаки
Аналітика
Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі