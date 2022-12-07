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Никуда не иду и буду подавать апелляцию. Мэр Чернигова о лишении должности

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Чернигов, Среда 07 декабря 2022 22:35
Никуда не иду и буду подавать апелляцию. Мэр Чернигова о лишении должности Фото: Владислав Атрошенко, городской голова Чернигова (facebook com AtroshenkoVladislav)
Автор: Дмитрий Браславский

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко отреагировал на решение Яворовского районного суда Львова лишить его права занимать должность городского головы в течение года. Он пообещал подавать апелляционную жалобу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление, которое он разместил в Facebook.

"Я остаюсь. Я никуда не ухожу", - заявил Атрошенко.

По его словам, он обязательно будет подавать апелляцию.

"Считаю это делом чести. Борьбой за все местное самоуправление. Против его уничтожения", - добавил городской голова.

Напомним, что Яворовский районный суд Львова лишил мэра Чернигова Владислава Атрошенко права занимать должность городского головы в течение года.

РБК-Украина писала о том, что в сентябре петиция по сохранению Атрошенко в должности мэра Чернигова набрала более 25 тысяч голосов.

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Чернигов Суд
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