Петиція щодо збереження Атрошенка на посаді мера Чернігова набрала необхідні 25 тисяч голосів

Петиція на підтримку мера Чернігова Владислава Атрошенка зібрала понад 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути голова держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на cайт президента.

Так, згідно з текстом петиції, містяни певні, що містом має керувати обраний мер, а не призначений чиновник.

"Сьогодні центральна та місцева влада мають працювати разом для прискорення нашої перемоги та відновлення зруйнованих, як Чернігів, міст. Цього вимагає суспільство. Цього потребує країна. Чернігівці чекають на Ваше неупереджене та зважене рішення. Чекають, що Ви залишитесь з людьми та не пристанете на політичні інтриги підлеглих. Сьогодні як ніколи потрібна єдність. Центральна та місцева влада спільно мають відповідати на виклики, перед якими стоїть держава", - йдеться в тексті.

Приводом для подання петиції стала інформація про наміри відсторонити Атрошенка від керування містом. Автор петиції, секретар Чернігівської міської ради Олександр Ломако подякував українцям за підтримку петиції.

"Дякую за вашу громадянську позицію! Понад 25 тисяч голосів - це більш, ніж потужний сигнал до центральної влади про важливі речі. Про те, що Чернігівська громада обурена політичними переслідуваннями Владислава Атрошенка. Громада обурена, що відбивши напад рашистів, змушена відбивати напади "чекістів", яким з печерських пагорбів спустили вказівку "зайнятися Черніговом", бо там дуже самостійне місцеве самоврядування", - написав Ломако.