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Нікуди не йду та подаватиму апеляцію. Мер Чернігова про позбавлення посади

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Чернігів, Середа 07 грудня 2022 22:35
Нікуди не йду та подаватиму апеляцію. Мер Чернігова про позбавлення посади Фото: Владислав Атрошенко, міський голова Чернігова (facebook com AtroshenkoVladislav)
Автор: Дмитро Браславський

Мер Чернігова Владислав Атрошенко відреагував на рішення Яворівського районного суду міста Львів позбавити його права обіймати посаду міського голови протягом року. Він пообіцяв подавати апеляційну скаргу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву, яку він розмістив у Facebook.

"Я залишаюся. Я нікуди не йду", - заявив Атрошенко.

За його словами, він обов’язково подаватиме апеляцію.

"Вважаю це справою честі. Боротьбою за все місцеве самоврядування. Проти його знищення", - додав Чернігівський міський голова.

Нагадаємо, що Яворівський районний суд Львова позбавив мера Чернігова Владислава Атрошенка права обіймати посаду міського голови протягом року.

РБК-Україна писало про те, що в вересні петиція щодо збереження Атрошенка на посаді мера Чернігова набрала більше 25 тисяч голосів.

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