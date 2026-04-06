ua en ru
Пн, 06 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Момент прилета в многоэтажку в Харькове попал на видео

14:40 06.04.2026 Пн
2 мин
В результате атаки есть пострадавшие
aimg Елена Чупровская
Момент прилета в многоэтажку в Харькове попал на видео

Мэр Харькова Игорь Терехов обнародовал видео момента попадания вражеского дрона в последний этаж жилого дома. Он призвал горожан не рисковать и прятаться во время обстрелов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил Игорь Терехов в своем обращении в соцсетях.

Читайте также: Одесса в трауре после ночной атаки: среди жертв мама и ее 2-летняя дочь

Дрон попал в последний этаж

На видео зафиксирован момент удара - вражеский беспилотник влетел прямо в верхний этаж многоэтажки. Кадры также показывают последствия попадания.

Терехов обратился к харьковчанам

"Момент попадания вражеского дрона в последний этаж многоквартирного дома и последствия такого удара", - написал мэр, публикуя видео.

Он обратился к тем, кто снимает во время обстрелов.

"Очень прошу - во время воздушной тревоги и вражеских обстрелов города быть подальше от окон (желательно, в укрытии) и не снимать", - отметил глава города.

Терехов уточнил, что на этот раз с автором видео все обошлось, однако подчеркнул: так рисковать не стоит. "Берегите себя и будьте осторожны!" - добавил он.

Это уже второй удар по Киевскому району города Харьков. Дрон попал возле остановки общественного транспорта. В результате атаки ранения получил водитель городского маршрута, который находился за рулем микроавтобуса.

Из-за вражеских обстрелов в Харькове есть как минимум пятеро пострадавших, уточнил Терехов.

Напомним, как сообщало РБК-Украина, Харьков регулярно попадает под удары вражеских дронов и ракет. Город находится в зоне повышенного риска из-за близости к линии фронта.

В частности, 3 апреля Харьков подвергся одной из самых массированных атак. Зафиксированы десятки "прилетов" по городу.

В ночь на 3 апреля РФ атаковала Харьков ракетами. В результате ракетного удара ранена женщина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Игорь Терехов Харьков Атака дронов
Новости
