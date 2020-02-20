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У Чернігівській області сталася пожежа на нафтобазі

Новини » Надзвичайні події     20.02.2020 - 20:36
У Чернігівській області сталася пожежа на нафтобазі
Фото (dsns.gov.ua)

Пожежа сталася поблизу смт Лосинівка Ніжинського району

У Чернігівській області 20 лютого сталася пожежа резервуара на нафтобазі поблизу смт Лосинівка Ніжинського району. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) області.

Повідомляється, в службу порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що поблизу смт Лосинівка Ніжинського району сталася пожежа на нафтобазі в резервуарі з бензином ємністю 400 м куб.

18:00 підрозділами ДСНС пожежу локалізовано. Відкритого вогню на території нафтобази немає. Проводиться охолодження резервуара. В 19:18 пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, раніше в місті Білозерську (Донецька область) на території шахти у приміщенні електроцеху горів дах. Як зазначалося, на території шахти "Білозерська" в будівлі електроцеху виникло загорання даху.

У 15:36 пожежа була ліквідована на площі 20 кв. м. Жертв і постраждалих немає. У зв'язку з попаданням продуктів горіння в стовбур шахти і необхідністю загальношахтного провітрювання на поверхню було піднято 233 гірників.

До цього в Дніпрі в районі олійноекстракційного заводу "Потоки" у понеділок, 28 жовтня, близько 22:00 вечора стався потужний вибух.

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