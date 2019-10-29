У Дніпрі стався вибух на маслозаводі

Фото: вибух у Дніпрі (gorod.dp.ua)

Інформації про жертв немає

У Дніпрі в районі олійноекстракційного заводу "Потоки" у понеділок, 28 жовтня, близько 22:00 вечора стався потужний вибух. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дніпро вечірній".

Видання уточнює, що вибух прогримів в районі промзони на вул. Байкальської.

"Будинки в радіусі кількох кілометрів труснуло будинку так, що люди подумали - землетрус", - йдеться в повідомленні.

За словами жителів району вибуху передувала спалах в районі олійноекстракційного заводу "Потоки".

Фото: вибух у Дніпрі

В район пожежі прибули пожежні та швидкі.

Нагадаємо, в результаті вибуху в центрі Києва у вівторок, 22 жовтня, загинув колишній морський піхотинець, гвардієць батальйону "Донбас" та засновник благодійного фонду "Купол" Віктор Дегтярьов. Вибух стався біля входу в бар "Пророк": на сходах на вулиці сиділи двоє чоловіків, один з яких тримав у руках гранату, яка вибухнула.