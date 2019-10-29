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У Донецькій області сталась пожежа на шахті

Новини » Надзвичайні події    29.10.2019 - 08:50
У Донецькій області сталась пожежа на шахті
Фото: місце пожежі (dn.dsns.gov.ua)

Через пожежу на шахті у Донецькій області на поверхню підняли 233 гірників

В місті Білозерську (Донецька область) на території шахти в будівлі електроцеху горів дах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, на території шахти "Білозерська" в будівлі електроцеху виникло загорання даху.

"О 15 год. 36 хв. пожежу ліквідовано на площі 20 кв.м. Жертв та постраждалих немає. В зв'язку з потраплянням продуктів горіння в ствол шахти та необхідністю загальношахтного провітрення на поверхню піднято 233 гірників", - йдеться у повідомленні.

У Донецькій області сталась пожежа на шахтіФото: місце пожежі (dn.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, у Дніпрі в районі олійноекстракційного заводу "Потоки" у понеділок, 28 жовтня, близько 22:00 вечора стався потужний вибух.

Крім того, у ніч на понеділок, 28 жовтня, в Києві в Гідропарку горіло кафе, при пожежі вибухнув один з газових балонів.

РБК-Україна писало, що 25 жовтня в Шевченківському районі міста Харкова сталася перестрілка. Зокрема, двоє невідомих напали на двох чоловіків, в результаті перестрілки один з них загинув на місці. За даними місцевих ЗМІ, також постраждав колишній учасник організації "Оплот".

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