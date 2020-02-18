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У Запоріжжі підірвали банкомат

Новини » Надзвичайні події     18.02.2020 - 11:08
У Запоріжжі підірвали банкомат
Ілюстративної фото (zp.npu.gov.ua)

Сума збитків встановлюється

В Запоріжжі невідомі підірвали банкомат і фасад філії одного з банків у Дніпровському районі міста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції в Запорізькій області.

Як зазначили правоохоронці, підрив банкомату стався близько третьої години ночі 18 лютого по вулиці Бородинської.

"Поліцейськими встановлено, що невідомі особи, шляхом підриву пошкодили банкомат і фасад філії одного з банків, розташованих на першому поверсі житлового п'ятиповерхового будинку. Сума збитку встановлюється. В даний час проводяться першочергові слідчо-оперативні дії, триває огляд місця події. Вживаються заходи по встановленню осіб, причетних до скоєння злочину", - повідомили в поліції.

За даним фактом відкрито справу за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) та ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Фото: підрив банкомату в Запоріжжі (zp.npu.gov.ua)

Раніше РБК-Україна писало, що в Миколаєві вночі неділі, 16 лютого, невідомі зловмисники проникли у відділення банку, підірвали банкомат і викрали з нього більше чверті мільйона гривень.

Також повідомлялося, що в кінці січня у Харкові підірвали банкомат і викрали з нього гроші. В результаті вибуху ніхто не постраждав. Про суму викрадених коштів не повідомлялося.

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