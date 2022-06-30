ЗСУ збили російський ударний гелікоптер Ка-52 біля Зміїного

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування " Південь ".

Зазначається, що вчора ввечері ворожий вертоліт прямував у бік Зміїного, але отримав ушкодження та впав у море в районі між островом та одеським газоконденсатним родовищем.

"Рашисти намагалися організувати пошуково-рятувальну операцію, але гелікоптер запросив посадку на борту Москви", - сказано в повідомленні.