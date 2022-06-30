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ЗСУ збили російський ударний гелікоптер Ка-52 біля Зміїного

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Четвер 30 червня 2022 20:46
ЗСУ збили російський ударний гелікоптер Ка-52 біля Зміїного Иллюстративное фото: ВСУ сбили российский ударный вертолет Ка-52 возле Змеиного (wikimedia.org)
Автор: Іван Носальський

Українські військові підбили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" біля острова Зміїний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Південь".

Зазначається, що вчора ввечері ворожий вертоліт прямував у бік Зміїного, але отримав ушкодження та впав у море в районі між островом та одеським газоконденсатним родовищем.

"Рашисти намагалися організувати пошуково-рятувальну операцію, але гелікоптер запросив посадку на борту Москви", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що острів Зміїний звільнено від російських окупантів. Внаслідок успішних дій ЗСУ армія окупанта втратила контроль над частиною акваторії Чорного моря.

Також ми писали, що виведення російських військ з острова Зміїний у Чорному морі підтверджується свіжими супутниковими знімками.

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