ЗСУ збили російський ударний гелікоптер Ка-52 біля Зміїного
Українські військові підбили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" біля острова Зміїний.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Південь".
Зазначається, що вчора ввечері ворожий вертоліт прямував у бік Зміїного, але отримав ушкодження та впав у море в районі між островом та одеським газоконденсатним родовищем.
"Рашисти намагалися організувати пошуково-рятувальну операцію, але гелікоптер запросив посадку на борту Москви", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що острів Зміїний звільнено від російських окупантів. Внаслідок успішних дій ЗСУ армія окупанта втратила контроль над частиною акваторії Чорного моря.
Також ми писали, що виведення російських військ з острова Зміїний у Чорному морі підтверджується свіжими супутниковими знімками.
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