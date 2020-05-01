ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Миколаївській області помер ще один пацієнт з коронавірусом

Новини » Коронавірус     01.05.2020 - 23:02
У Миколаївській області помер ще один пацієнт з коронавірусом
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Летальний випадок було зафіксовано 30 квітня

У Миколаївській області зафіксували ще один летальний випадок, пов'язаний з захворюванням на коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Миколаївської обласної державної адміністрації у Facebook.

За даними облдержадміністрації, третьою жертвою хвороби стала 64-річна жителька Доманівського району, яка 19 квітня була госпіталізована до Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб.

Смерть пацієнтки сталася вчора, 30 квітня.

У Миколаївській області помер ще один пацієнт з коронавірусом

Нагадаємо, 25 квітня у Миколаївській області було зафіксовано другу смерть хворого на коронавірус. У Миколаївському обласному центрі лікування інфекційних хвороб помер 73-річний мешканець Доманівського району.

Як писало РБК-Україна, прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що в Україні щодня зростає число пацієнтів, які одужали від коронавірусу.

Додамо, що за минулу добу в Україні було лабораторно підтверджено 455 випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість випадків інфікування коронавірусом наближається до 11 тисяч. При цьому за останню добу в Україні було зафіксовано 11 летальних випадків, пов'язаних з COVID-19.

Україні вдалося уникнути італійської ситуації з коронавірусом, - МОЗ Президент про коронавірус: попереду вирішальний шторм
Новини України Миколаєвська областьКоронавірус
News
On Top