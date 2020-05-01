У Миколаївській області помер ще один пацієнт з коронавірусом

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Летальний випадок було зафіксовано 30 квітня

У Миколаївській області зафіксували ще один летальний випадок, пов'язаний з захворюванням на коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Миколаївської обласної державної адміністрації у Facebook.

За даними облдержадміністрації, третьою жертвою хвороби стала 64-річна жителька Доманівського району, яка 19 квітня була госпіталізована до Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб.

Смерть пацієнтки сталася вчора, 30 квітня.

Нагадаємо, 25 квітня у Миколаївській області було зафіксовано другу смерть хворого на коронавірус. У Миколаївському обласному центрі лікування інфекційних хвороб помер 73-річний мешканець Доманівського району.

Як писало РБК-Україна, прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що в Україні щодня зростає число пацієнтів, які одужали від коронавірусу.

Додамо, що за минулу добу в Україні було лабораторно підтверджено 455 випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість випадків інфікування коронавірусом наближається до 11 тисяч. При цьому за останню добу в Україні було зафіксовано 11 летальних випадків, пов'язаних з COVID-19.