У Миколаївській області зафіксована друга смерть від COVID-19

Фото: швидка (Віталій Носач, РБК-Україна)

Чоловік 73 років помер у лікарні

У Миколаївський області 25 квітня зафіксований другий летальний випадок від коронавірусної інфекції COVID-19. Про це повідомляється на сайті облдержадміністрації.

За даними ОДА, помер мешканець с. Прибужжя Доманівського району, у віці 73 років, який був госпіталізований 18 квітня 2020 року до КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб" з підозрою на коронавірусну інфекцію COVID -19.

Усього в області зареєстровано 111 підтверджених випадків COVID-19, з них медичних працівників - 31. Всі продовжують лікування.

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, з початку пандемії станом на ранок 25 квітня в Україні зафіксовано 8125 заражених коронавірусом, одужав 782 хворий, помер від ускладнень інфекції 201 українець.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Державної служби статистики, у січні-лютому 2020 року в Україні померло 100738 осіб. Найчастіша причина смерті - хвороби системи кровообігу, від яких померли 68548 осіб, у тому числі, від ішемічної хвороби серця - 47211 осіб. За даним Держстату, грип і пневмонія офіційно стали причиною смерті 1326 осіб (у тому числі, в січні - 621).