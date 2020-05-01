Шмигаль: число українців, що одужали від COVІD-19, зростає щодня

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Поліція попереджає, що на травневі свята в парках чергуватимуть патрулі

Кількість людей, що одужали від коронавірусу в Україні, зростає щодня. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на нараді у президента Володимира Зеленського, передає сайт президента.

Зокрема, за словами Шмигаля в Україні щодня збільшується кількість людей, які одужують від COVID-19.

На нараді також обговорювалося, що сьогодні повинні відкритися продовольчі ринки, однак вони мають працювати за чіткими правилами, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

"У той же час було відзначено, що травневі свята - останні з небезпечних вихідних, які можуть сприяти скупченню людей. Національна поліція повідомила, що цими днями в парках чергуватимуть патрулі, щоб запобігти цьому", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 30 квітня, в Україні одужали ще 175 осіб. Загальне число людей, які перенесли коронавірус, наближається до 1,5 тисячі. У той же час темпи одужання все ще поступаються добовій захворюваності.

При цьому сьогодні вийшло дослідження вчених центру з вивчення інфекційних захворювань при Університеті Міннесоти в США, згідно з яким пандемія може тривати протягом найближчих двох років.