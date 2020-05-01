В Николаевской области скончался еще один пациент с коронавирусом

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Летальный случай был зафиксирован 30 апреля

В Николаевской области зафиксировали еще один летальный случай, связанный с заболеванием коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Николаевской областной государственной администрации в Facebook.

По данным облгосадминистрации, третьей жертвой болезни стала 64-летняя жительница Доманевского района, которая 19 апреля была госпитализирована в Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней.

Смерть пациентки произошла вчера, 30 апреля.

Напомним, 25 апреля в Николаевской области была зафиксирована вторая смерть больного коронавирусом. В Николаевском областном центре лечения инфекционных болезней умер 73-летний житель Доманевского района.

Как писало РБК-Украина, премьер-министр Шмыгаль заявил, что в Украине ежедневно растет число пациентов, которые выздоровели от коронавируса.

Добавим, что за минувшие сутки в Украине было лабораторно подтверждено 455 случаев заражения коронавирусом. Общее количество случаев инфицирования коронавирусом приближается к 11 тысячам. При этом за последние сутки в Украине было зафиксировано 11 летальных случаев, связанных с COVID-19.