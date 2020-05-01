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В Україні за добу зафіксували 455 нових випадків COVID-19: карта

Новини » Коронавірус     01.05.2020 - 10:17
В Україні за добу зафіксували 455 нових випадків COVID-19: карта
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Число заражених наближається до 11 тисяч

В Україні за добу зафіксовано 455 нових випадків інфікування коронавірусом, а загальна кількість заражених наближається до 11 тисяч. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Як повідомляється, 11 людей померли й 175 одужали. Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків 10 861, з них 272 летальних, 1413 пацієнтів одужали.

Найбільше число інфікованих зафіксовано в Чернівецькій області (1667 випадків), Києві (1453) та Івано-Франківській області (899 випадків).

Найменше заражених коронавірусом в Луганській (35), Чернігівській (50) та Донецькій (70 випадків) областях.

В Україні за добу зафіксували 455 нових випадків COVID-19: карта

Фото: карта поширення коронавірусу в Україні (covid19.rnbo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міста України починають пом'якшувати карантин, який влада запровадила 12 березня у зв'язку з поширенням коронавірусу в країні.

Також у МОЗ повідомляли, що Україна ризикує потрапити під другу хвилю захворювань коронавірусом в разі передчасного скасовування карантину.

Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що карантин допоміг Україні уникнути серйозного пікового стрибка захворюваності коронавірусом. У МОЗ відзначали, якщо люди продовжать дотримуватися карантину, то піку коронавірусу в Україні не станеться.

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