В Україні за добу коронавірус підтвердили у 444 осіб

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Число хворих перевалило за 5 тисяч

В Україні за минулу добу коронавірус підтвердили у 444 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

Таким чином, станом на 9 ранку 18 квітня, в Україні вже підтверджено 5106 випадків COVID-19. При цьому зафіксовано 133 летальних випадки, а 275 пацієнтів одужали.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 18 квітня 2020 в Центр надійшло 1189 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 16637 повідомлень про підозру на коронавірус.

Нагадаємо, за словами міністра інфраструктури України Владислава Криклія, зупинений на час карантину в Україні громадський транспорт почне працювати не раніше червня.

Також РБК-Україна писало, що коронавірус виявили у командувача Національної гвардії Миколи Балана. Захворювання проходить майже безсимптомно.

Крім цього повідомлялося, що в Почаївській лаврі в Тернопільській області міг статися масштабний спалах коронавірусу. Настоятель Почаївської лаври відмовляється від співпраці з медиками.

Відзначимо, у світі число смертей від коронавірусу перевищило 150 тисяч осіб. Найбільше смертей в США.