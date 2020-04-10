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СБУ виявила порушення під час тестування на коронавірус у Миколаївській області

Новини » Коронавірус     10.04.2020 - 18:04
СБУ виявила порушення під час тестування на коронавірус у Миколаївській області
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В області проведуть повторну перевірку всіх зразків

Служба безпеки України в Миколаївській області виявила грубі порушення під час лабораторної перевірки зразків пацієнтів з підозрою на коронавірус. Про це заявив начальник управління СБУ Віталій Герсак під час сесії обласної ради.

За словами Герсака, медичні працівники під час відбору біологічних матеріалів у пацієнтів для перевірки на зараження коронавірусом використовували неякісні пробірки та речовини, в яких зберігаються аналізи.

"Зокрема медичні співробітники використовують нестандартизовані пробірки та неякісну хімічну речовину, яка не відповідає певним нормам і стандартам, в яких зберігається відібраний матеріал. За наявними даними, вказана хімічна речовина виробляється в Миколаївському лабораторному центрі МОЗ України", - розповів він.

Керівник управління СБУ наголосив, що через виявленні порушення результати проведених раніше перевірок не можуть відповідати дійсності, тому підлягають повторному лабораторному тестуванню.

Крім того, начальник управління охорони здоров'я у Миколаївській області Павло Георгієв заявив про намір провести екстрену нараду з інфекціоністами лабораторного центру, щоб розібратися в даній ситуації.

Нагадаємо, вчора у Миколаївській області перебувала перевірка Міністерства охорони здоров'я на чолі з головним державним санітарним лікарем Віктором Ляшком. Перевірку проводили для того, щоб з'ясувати, чому в області досі не виявили жодного випадку коронавірусу. Місцеві ЗМІ писали, що перевірка не виявила жодних порушень.

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