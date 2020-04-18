Опублікована карта поширення COVID-19 в Україні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Лідирує Чернівецька та Івано-Франківська область, а також Київ

Опублікована карта поширення вірусу COVID-19 в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр громадського здоров'я.

Відзначимо, станом на 9 ранку 18 квітня, в Україні вже підтверджено 5106 випадків COVID-19. При цьому зафіксовано 133 летальних випадки, а 275 пацієнтів одужали.

Найбільше випадків зафіксовано в Чернівецькій (840 хворих), Івано-Франківській (462), Тернопільській (366) та Вінницькій області (319), а також в місті Києві (770 випадків).

Найменше хворих є в Луганській (9 випадків), Чернігівській (12), Донецькій (14), Миколаївській (31) та Хмельницькій області (41 випадок).

У Києві за минулу добу лабораторно підтвердила ще 65 випадків захворювання на коронавірус, з них 26 в Києво-Печерській лаврі.

Нагадаємо, за словами міністра інфраструктури України Владислава Криклія, зупинений на час карантину в Україні громадський транспорт почне працювати не раніше червня.

Відзначимо, у світі число смертей від коронавірусу перевищило 150 тисяч осіб. Найбільше смертей в США.