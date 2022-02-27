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Окупанти завдали ракетного удару по Василькову. Горить нафтобаза (фото і відео)

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Неділя 27 лютого 2022 02:19
Окупанти завдали ракетного удару по Василькову. Горить нафтобаза (фото і відео) Фото: після ракетного удару Васильківська нафтобаза у вогні
Автор: RBC.UA

Місто Васильків Київської області було обстріляне крилатими і балістичними ракетами російської армії.

Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі громадський і політичний діяч Антон Гаращенко. Новину про черговий ракетний удар підтвердила і мер Василькова.

Ракетний удар був здійснений по місцевій нафтобазі - внаслідок обстрілів почалася масштабна пожежа.

Окупанти завдали ракетного удару по Василькову. Горить нафтобаза (фото і відео)

У Василькові горить нафтобаза (t.me/ukropernews)

Мер Василькова Наталія Бласинович підтвердила інформацію про обстріл російськими ракетами місцевої нафтобази. Вона записала звернення.

"Ворог хоче зруйнувати все навколо, але йому нічого не вдасться. Сьогодні вдень йшли масивні обстріли з балістичних ракет нашого аеродрому, але втримали, зараз йдуть обстріли, але все буде добре. Ніч буде непростою як у нас, так і в Києві, але ми обов'язково вистоїмо - правда переможе", - звернулася Баласинович до жителів Василькова.

Повний запис промови мера Василькова з'явився Телеграм-канал Антона Гаращенко.

А в офіційному Телеграм-каналі КМДА жителів Василькова закликали щільно зачинити вікна шкідливі речовини та дим можуть розноситися вытром.

Нагадаємо, що тривають запеклі бої на підступах до Старобільська.

Також стало відомо про те, що в Харкові російські ракети потрапили в багатоквартирний житловий будинок.

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