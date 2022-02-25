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Після обстрілу в Харкові загорілася нафтобаза на ХТЗ

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Харків, П'ятниця 25 лютого 2022 21:06
Після обстрілу в Харкові загорілася нафтобаза на ХТЗ Фото: російські війська обстріляли ХТЗ (facebook com mod mil rus)
Автор: Сергей Новиков

В результаті обстрілу Харкова загорілася нафтобаза на місцевому тракторному заводі (ХТЗ). Пожежники локалізували полум'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий сайт sq.com.ua.

Як заявив речник ДСНС Євген Василенко, після обстрілу загорілися залишки нафтопродуктів у зруйнованому резервуарі.

"Інтенсивність полум'я значно зменшилася і не поширюється. Рятувальники запобігли поширенню полум'я. До найближчих будівель не менше 500 метрів", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні в Харкові після 11:00 стався обстріл, місцеві жителі повідомляли про снаряди, які впали на вулицях міста.

Також сьогодні в Харкові касетними ракетами обстріляли злітну смугу, були поранені троє курсантів.

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