У Харкові було чути вибух, в місті оголошено повітряну тривогу

Фото: у Харкові було чути вибух під час повітряної тривоги (Getty Images)

У Харкові вночі 6 серпня пролунав вибух. У місті з 00:33 оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.