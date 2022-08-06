Окупанти обстріляли Нікополь, - голова РВА

Російські війська вночі 6 серпня обстріляли Нікополь Дніпропетровської області під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольського рову Євгена Євтушенка.

Глава Нікопольського рову закликав дотримуватися спокою і по можливості залишатися в безпечних місцях.

Нагадаємо, що 30 липня росіяни випустили по Нікополю та Червоногригорівській громаді близько 80 снарядів.

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