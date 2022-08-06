ua ru
Сб, 06 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти обстріляли Нікополь, - голова РВА

Новость на русском →
Нікополь, Субота 06 серпня 2022 01:18
Окупанти обстріляли Нікополь, - голова РВА Фото: окупанти обстріляли Нікополь (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вночі 6 серпня обстріляли Нікополь Дніпропетровської області під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольського рову Євгена Євтушенка.

Глава Нікопольського рову закликав дотримуватися спокою і по можливості залишатися в безпечних місцях.

Нагадаємо, що 30 липня росіяни випустили по Нікополю та Червоногригорівській громаді близько 80 снарядів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нікополь Авіаудари Війська РФ Вторгнення Росії до України
NEWS
ЗСУ відбили атаку на Лозове, а окупанти намагаються захопити Соледар, - Генштаб
ЗСУ відбили атаку на Лозове, а окупанти намагаються захопити Соледар, - Генштаб
DAILY
Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз