У Миколаєві тимчасово не працюють телефони екстрених служб: названі альтернативні номери

У Миколаєві тимчасово не працюють лінії 101 і 112 для виклику екстрених служб. У мерії міста назвали альтернативні контакти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Ніколаєва Олександра Сенкевича.

Коли лінії з короткими номерами знову запрацюють, буде повідомлено додатково.

Повідомляється, що поки тимчасово не працюють лінії 101 і 112, поліцію, рятувальників, або швидку допомогу в обласному центрі можна викликати за міськими номерами:

Ситуація в Миколаєві

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві сьогодні вночі, 17 серпня, пролунали гучні вибухи під час повітряної тривоги, їх було чутно в різних районах міста.

Нагадаємо, що вночі 16 серпня російські війська обстріляли Миколаївську область. Зокрема, було завдано удару по смт Березнегувате. В результаті загинула одна людина, ще одна отримала поранення.

Також військові відмітили, що окупанти нещодавно випустили по Миколаївському району протирадіолокаційну ракету Х-31П.

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