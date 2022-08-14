У Миколаївській області окупанти застосували для обстрілів новий тип ракет

Окупанти застосували під час обстрілів Миколаївської області новий тип ракет. Росіяни використали протирадіолокаційну ракету Х-31П.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" у Facebook.

Вчора ввечері російські військові атакували Миколаївський район. Окупанти випустили з літака Су-35 протирадіолокаційну ракету Х-31П. Внаслідок обстрілу пошкоджені сільськогосподарські площі, інших руйнувань та жертв нема. Варто зазначити, що ракета Х-31П не призначена для ударів по будівлях та інших цивільних об'єктах. Це озброєння використовують для знищення радіолокаційних засобів управління систем ППО, у тому числі радіолокаційних систем зенітно-ракетних комплексів середньої та великої дальності.