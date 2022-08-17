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У Миколаєві звучать потужні вибухи, в місті оголошена повітряна тривога

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Миколаїв, Середа 17 серпня 2022 02:24
У Миколаєві звучать потужні вибухи, в місті оголошена повітряна тривога Фото: у Миколаєві звучать потужні вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Миколаєві вночі 17 серпня пролунали гучні вибухи, їх було чутно в різних районах міста. У всій області з 01:57 оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.

Влада міста закликає жителів до закінчення повітряної тривоги залишатися в укриттях. На поточний час про пошкодження і постраждалих в результаті вибухів не повідомляється.

Ситуація в Миколаєві

Нагадаємо, що вночі 16 серпня російські війська обстріляли Миколаївську область. Зокрема, було завдано удару по смт Березнегувате. В результаті загинула одна людина, ще одна отримала поранення.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві 15 серпня частково зникла електроенергія. У Центральному районі міста сталося аварійне відключення.

Також військові відмітили, що окупанти нещодавно випустили по Миколаївському району протирадіолокаційну ракету Х-31П.

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