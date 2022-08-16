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Окупанти вночі вдарили по Миколаївській області: є жертви і руйнування

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Миколаїв, Вівторок 16 серпня 2022 12:18
Окупанти вночі вдарили по Миколаївській області: є жертви і руйнування Фото: окупанти вночі вдарили по Миколаївській області (nationalinterest.org)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська продовжують обстрілювати Миколаївську область. Зокрема, вночі окупанти вдарили по смт Березнегувате. Внаслідок чого загинула одна людина, ще одна отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Вночі, 16 серпня, орієнтовно о 02:40 під обстріл потрапив смт Березнегувате. В результаті одна людина загинула і одна людина поранена. Відомо про зруйновані житлові будинки. Інформація про наслідки обстрілів уточнюється", - розповів він.

Крім того, вночі ворог обстріляв село Червона Долина. Інформація про пошкодження і постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, цієї ночі Харків зазнав одного з наймасовіших обстрілів за останній час. Російські війська випустили по місту відразу сім ракет.

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