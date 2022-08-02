У Миколаєві знову лунають вибухи. Оголошено повітряну тривогу

Увечері 2 серпня 2022 року в Миколаєві знову лунають вибухи. Деталей поки немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Ще кілька вибухів пролунало у Миколаєві. Очевидці повідомляють про яскраві спалахи в одному з районів. Офіційної інформації наразі немає.

Повідомляється, що в прифронтовому місті чутні вибухи. На даний момент в регіоні оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ході вечірньої атаки на Україну в Миколаївській області вдалося збити чотири російські ракети. Їх запускали з північної частини Каспійського моря.

Тим часом стало відомо про влучання ракети у військову частину у Червоноградському районі Львівської області. Інформації про жертв поки немає.

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